Британец Йейтс стал победителем 15-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 21 июля. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". На горном этапе протяженностью 185 км, который прошел во французских Пиренеях между городами Лиму и Пра д'Альби, он показал результат 4 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, который опередил в финишном створе ставшего третьим испанца Микеля Ланду, представляющего Movistar. Они отстали отстали от победителя на 33 секунды. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 80-м, проиграв победителю 26 минут 48 секунд.

Йейтс победил ранее на 12-м этапе "Тур де Франс", он стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французским Пиренеях на "Тур де Франс" в течение одной велогонки. Предыдущим спортсменом, добившимся такого достижения, был француз Бернард Хино.

16-й этап протяженностью 177 км начнется и завершится во французском Ниме 23 июля.

Поcле 15 этапов в общем зачете лидерство сохранил француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick-Step (61:00.22), на втором месте идет британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.35), на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma (+1.47). Закарин занимает 66-е место (+1:25.18).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.