Храпина: российские шпажистки постараются взять реванш за серебро ЧМ на Олимпиаде

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на шпагах расстроена проигрышем в финале командного турнира на чемпионате мира в Будапеште, но обязательно постарается взять реванш через год на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказала в воскресенье шпажистка Виолетта Храпина.

Российские шпажистки уступили в финальном матче чемпионата мира, проходящего в Будапеште, сборной Китая со счетом 28:29. В составе сборной России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина. Последний укол россиянки уступили на приоритете при счете 28:28.

"Серебро чемпионата мира - это большой труд. Но все мы планировали золото, шли к нему до конца, поддерживали друг друга. Сегодня мы почувствовали себя единой командой. Обязательно постараемся взять реванш на Играх в Токио", - рассказала Храпина.

"Бороться за победу на приоритете - это как русская рулетка, трудно это комментировать, - сказала шпажистка. - От себя я рассчитывала на большее, хотела помочь команде. Но отыгрывая, где-то допустила ошибки, где-то поторопилась, а где-то не рискнула", - прокомментировала свое выступление в командном турнире 25-летняя Храпина.

В матче за третье место итальянки победили команду Украины (45:36).