"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 17135 зрителей.

Гол на третьей добавленной ко второму тайме минуте забил грузинский нападающий гостей Бека Микелтадзе. Он вышел на замену после перерыва вместо исландского нападающего Видара Кьяртанссона. 21-летний Микелтадзе, перешедший в "Рубин" 8 июля на правах свободного агента, дебютировал в премьер-лиге.

Полузащитник гостей Евгений Башкиров был удален с поля на 36-й минуте за вторую желтую карточку. Это удаление стало вторым для него в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первую красную карточку он получил в сезоне-2016/17, выступая за самарские "Крылья Советов".

Лучшим игроком матча стал капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин. Впервые на матче РПЛ в онлайн-режиме работала система видеоассистента рефери (VAR), однако главный арбитр встречи Виталий Мешков не воспользовался видеопомощью. "Динамо" не может победить в восьмом матче РПЛ подряд, серия длится с сезона-2018/19 (шесть ничьих и два поражения).

"Рубин" набрал четыре очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, "Динамо" расположилось на 12-й строчке (1 очко).

В третьем туре "Динамо" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 26 июля, "Рубин" примет грозненский "Ахмат" 29 июля.

Ход матча

Обе команды имели в активе по одному очку по итогам первого тура - "Динамо" сыграло в ничью с тульским "Арсеналом" со счетом (1:1), а "Рубин" добился ничейного результата в игре против столичного "Локомотива" (1:1). В предыдущих очных матчах команды отмечались низкой результативностью - в последних пяти встречах "Динамо" и "Рубин" забили на двоих пять голов.

За десять минут до стартового свистка на поле состоялся парад бывших капитанов "Динамо": Андрея Сметанина, Леандро Фернандеса, Валерия Зыкова, Виктора Лосева, Сергея Некрасова, Эрика Яхимовича, Сергея Подпалого, Алексея Петрушина, Денис Клюева, Владимира Козлова и Кевина Кураньи. Капитаны совершили круг почета по полю, во время парада Лев Лещенко исполнил гимн "Динамо", а болельщики бело-голубых подготовили красочный перфоманс, разместив большой баннер на трибуне С с надписью "Навеки вместе".

"Динамо" завладело мячом с первых минут, но владение не выливалось в голевые моменты, хозяева нанесли два неопасных удара в створ ворот Юрия Дюпина. Казанский клуб смог создать несколько позиционных атак уже ближе к 15-й минуте, однако это не привело даже к ударам по воротам. Футболисты обеих команд сбавили в скоростях к середине первого тайма. Хорошую возможность имел полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили, который подхватил мяч в центре поля и протащил его до штрафной, однако его удар в прекрасном подкате заблокировал защитник "Динамо" Тони Шуньич.

На 36-й минуте матча полузащитник казанцев Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого "Динамо" активизировалось в атакующих действиях. Сначала мяч после удара Артура Юсупова почти оказался в сетке, однако защитник "Рубина" Евгений Сорокин выбил мяч с линии ворот в последний момент. А спустя несколько минут игрок "Динамо" Мигел Кардозу не смог переиграть Дюпина после выхода четырех динамовцев на ворота "Рубина".

Во втором тайме динамовцы усилили давление на ворота "Рубина", однако к опасным моментам это не приводило. Несмотря на удаление, казанский клуб начали активнее играть в атаке, пытаясь искать удачи на стандартах. Второй голевой шанс на 57-й минуте имел Кардозу, который получил мяч на линии вратарской, однако португалец пробил выше ворот. "Рубин" ответил атакой с правого фланга, когда Олег Данченко ворвался в штрафную после индивидуального прохода и точно прострелил вдоль вратарской на Павла Могилевца, но его удар отразил Антон Шунин.

Бело-голубые пытались искать лазейки в обороне "Рубина", однако защитники клуба из Казани грамотно действовали у своей штрафной, не позволяя "Динамо" создавать голевые моменты у ворот Дюпина. На третьей добавленной ко второму тайму минуте "Рубин" убежал в очередную контратаку, и с передачи Могилевца гол забил дебютант "Рубина" Микелтадзе.