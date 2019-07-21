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Бокс

Более четырех тысяч человек приняли участие в тренировке по боксу на Красной площади

Мероприятие прошло в воскресенье в рамках Международного дня бокса
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более четырех тысяч человек приняли участие в массовой тренировке по боксу на Красной площади. Мероприятие, которое проводили олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев, а также призер Игр Софья Очигава, прошло в воскресенье в рамках Международного дня бокса.

Участие в тренировке, которая должна войти в Книгу рекордов Гиннесса, приняли 4273 человека. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году также в Москве - в тренировке одновременно участвовали 3047 человек. Судья Книги рекордов Гиннесса примет решение об утверждении достижения позднее.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, проходят на Красной площади с 21 по 22 июля.

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