Игра повышенной степени риска. "Спартак" заступился за фанатов после матча с "Ростовом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Спартак" раскритиковал действия правоохранительных органов по отношению к болельщикам московской команды после субботнего матча чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" и призвал руководство премьер-лиги разобраться в произошедшем инциденте. РПЛ и полиция объяснили причины действий правоохранительных органов по окончании игры. Встреча между "Спартаком" и "Ростовом" состоялась в субботу и завершилась со счетом 2:2, матч закончился после 23:00 мск. После игры организаторы долгое время не выпускали из подтрибунного помещения болельщиков из фанатского сектора "Спартака", поскольку в это время стюарды пытались выявить нарушителей, использовавших пиротехнику на трибуне во время матча. "После матча проводились мероприятия по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их, завязалась потасовка. По решению оперативного штаба был введен ОМОН, инцидент локализован, нарушители доставлены в отделения полиции", - говорится в заявлении премьер-лиги.

Согласно сообщению пресс-службы регионального управления МВД, задержания были ответом на нарушения общественного порядка, которые спровоцировали конфликт со стюардом. В результате полиция задержала восемь человек. Пресс-служба управления Росгвардии по региону сообщила о том, что задержания произошли из-за использования файеров и петард, а также из-за драки с контролером-распорядителем. Остальным фанатам гостей разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча. Применения грубой силы ОМОНа можно было избежать Случившееся в подтрибунном помещении "Ростов-Арены" вызвало резонанс, поскольку в интернете появилось видео инцидента с участием фанатов гостей и сотрудников ОМОНа. Несколько болельщиков "Спартака" высказали удивление тому, что им не дали свободно выйти со стадиона сразу после окончания матча. Однако игра с "Ростовом" относилась к категории матчей повышенной степени риска, поэтому на ней могла быть применена норма регламента РПЛ (пункт 5 статьи 21, - прим. ТАСС), согласно которой организатор матча обязан предусмотреть в том числе удерживание зрителей на стадионе после окончания встречи до тех пор, пока не будет обеспечен беспрепятственный выход за пределы стадиона. "Такое же положение действует на матчах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ. Но удержание активных болельщиков "Спартака" произошло не по причине того, что матч относился к данной категории. Болельщиков не выпускали со стадиона как раз по причине выявления среди них правонарушителей. Заявление по итогам инцидента выпустил и "Спартак", который выразил недовольство действиями правоохранительных органов. "Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОН в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины", - говорится в сообщении красно-белых.