Футболисты "Зенита" обыграли "Сочи" в гостевом матче чемпионата России

ТАСС, 21 июля. Футбольный клуб "Зенит" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в присутствии 35 102 человек.

Первый мяч с пенальти забил иранский футболист Сердар Азмун на 30-й минуте, этот гол стал для 24-летнего иранца десятым в составе петербургской команды в матчах национального чемпионата, всего он провел 14 матчей в составе клуба. На 83-й минуте Азмуна заменил Юрий Жирков. Второй гол на счету Магомеда Оздоева (83). Лучшим игроком матча признан футболист "Зенита" Дуглас Сантос.

Команды провели первый очный матч друг с другом. На матче присутствовало рекордное количество зрителей на арене "Фишт" для российских соревнований. Предыдущий рекорд для российских соревнований был установлен на матче с "Нижним Новгородом", который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.

В составе "Сочи" в матче сыграли пять футболистов, которые в разное время выступали за "Зенит" - голкипер Николай Заболотный, защитник Иван Новосельцев и полузащитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз.

"Сочи" впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского "Динамо". В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" с шестью очками после двух туров занимает второе место, "Сочи", проиграв два стартовых матча, идет на последнем, 16-м месте. В следующем матче "Зенит" сыграет с "Оренбургом" в гостях 28 июля, "Сочи" днем ранее на выезде встретятся с "Краснодаром".