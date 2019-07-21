Футболисты "Зенита" обыграли "Сочи" в гостевом матче чемпионата России

ТАСС, 21 июля. Футбольный клуб "Зенит" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в присутствии 35 102 человек.
Первый мяч с пенальти забил иранский футболист Сердар Азмун на 30-й минуте, этот гол стал для 24-летнего иранца десятым в составе петербургской команды в матчах национального чемпионата, всего он провел 14 матчей в составе клуба. На 83-й минуте Азмуна заменил Юрий Жирков. Второй гол на счету Магомеда Оздоева (83). Лучшим игроком матча признан футболист "Зенита" Дуглас Сантос.
Команды провели первый очный матч друг с другом. На матче присутствовало рекордное количество зрителей на арене "Фишт" для российских соревнований. Предыдущий рекорд для российских соревнований был установлен на матче с "Нижним Новгородом", который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.
В составе "Сочи" в матче сыграли пять футболистов, которые в разное время выступали за "Зенит" - голкипер Николай Заболотный, защитник Иван Новосельцев и полузащитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз.
"Сочи" впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского "Динамо". В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" с шестью очками после двух туров занимает второе место, "Сочи", проиграв два стартовых матча, идет на последнем, 16-м месте. В следующем матче "Зенит" сыграет с "Оренбургом" в гостях 28 июля, "Сочи" днем ранее на выезде встретятся с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|4
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|9
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|10
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|11
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|16
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0