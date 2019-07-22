Российские волейболистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Мексике

ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Турции в матче за третье место на чемпионате мира среди молодежных команд. Соревнования проходят в мексиканских городах Агуаскальентес и Леон.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27). В полуфинале российская команда проиграла сборной Японии со счетом 2:3. Ранее сборная России заняла вторая место в группе, победив китаянок (3:0) и итальянок (3:2) и уступив бразильянкам (0:3). В финале, который состоится позднее в понедельник, встретятся волейболистки сборных Японии и Италии.

Женский чемпионат мира среди молодежных команд проводится с 1977 года. В 1991 году победителем турнира стала сборная СССР. Российские волейболистки впервые выиграли соревнования в 1997 году, а два года спустя повторили успех. Чаще всех чемпионками мира становились бразильянки - шесть раз.

На прошлом турнире, который состоялся в 2017 году в Пуэрто-Рико, сборная России заняла второе место. В финале спортсменки уступили команде Китая со счетом 0-3. Также на счету российской команды есть серебро мирового первенства 1995 года.