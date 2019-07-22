Федотов идет восьмым после двух раундов в хайдайвинге на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Никита Федотов занимает восьмое место после первого соревновательного дня в хайдайвинге на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

По сумме двух прыжков с 27-метровой вышки он набрал 170,40 балла. Первое место занимает американец Стив Лобу (218,40), второе - мексиканец Хонатан Паредес (209,55), третье - чех Михал Навратил (194,05). Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко расположились на 18-й (144,05) и 22-й строчке (98,10) соответственно. Третий и четвертый раунды пройдут в среду, по их результатам определятся обладатели медалей.

В женских соревнованиях лидирует мексиканка Адриана Хименес (148,20), второе место занимает британка Джессика Макаулай (145,90), третье - американка Женевьева Брэдли (144,00). Россиянки участия в не принимают. Третий и четвертый раунды пройдут во вторник, по их результатам определятся победительница и призеры.

Чемпионат мира завершится 28 июля.