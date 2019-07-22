Российские ватерполистки не сумели пробиться в 1/2 финала ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло уступила команде Австралии со счетом 7:9 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки сыграют в турнире за 5-8-е места, первый матч, против команды Греции, пройдет в среду, остальные соперницы определятся позднее.

В полуфинале австралийки сыграют с командой США, победившей гречанок (15:5). В двух других четвертьфиналах сборная Испании сыграет против команды Нидерландов, итальянки встретятся с венгерскими ватерполистками, оба матча пройдут позднее в понедельник.

На предыдущем чемпионате мира российская команда стала обладателем бронзовых наград.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.