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Бокс

Бой за титул WBA Курбанов - Соро может пройти 24 августа в Челябинске

Поединок должен был состояться во Франции 20 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе между россиянином Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро может пройти 24 августа в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил тренер российского боксера Мирхаким Сабуров.

Бой должен был состояться во Франции 20 июля, но был отменен из-за визовых проблем у Курбанова.

"Мы хотим предложить провести бой 24 августа в Челябинске", - сказал Сабуров.

В активе 23-летнего Курбанова 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 31-летнего Соро 33 победы (22 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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