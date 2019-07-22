Российские шпажисты не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские шпажисты уступили команде Китая со счетом 41:45 на чемпионате мира по фехтованию и выступят в турнире за 5-8-е места. Соревнования проходят в Будапеште.

В 1/8 финала россияне победили казахстанских шпажистов (45:44). В первом матче турнира за 5-8-е места россияне встретятся с командой Италии, в другом матче сойдутся южнокорейские и израильские шпажисты. В составе россиян выступают Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.

В новейшей истории сборная России один раз выигрывала командные соревнования по фехтованию на шпагах на чемпионатах мира (2003).

На данный момент сборная России завоевала пять медалей на чемпионате мира: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

В понедельник также будет разыгран комплект наград в командных женских соревнованиях на рапирах. Чемпионат мира завершится 23 июля.