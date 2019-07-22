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Бокс

Бой Курбанов - Соро не состоится в Челябинске, француз не успеет восстановиться

Поединок должен был пройти 20 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Французский боксер Мишель Соро не успеет восстановиться к 24 августа для боя против россиянина Магомеда Курбанова. Об этом ТАСС сообщили в команде француза.

Бой Курбанов - Соро должен был состояться во Франции 20 июля, но был отменен из-за визовых проблем у россиянина. При этом, Соро провел поединок с другим спортсменом.

"Мишель попросту не успеет восстановиться", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Курбанов может провести бой 24 августа. Соперник на данный момент неизвестен.

В активе 23-летнего Курбанова 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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