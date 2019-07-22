Умер трехкратный победитель турниров Большого шлема Макнамара

ТАСС, 22 июля. Австралийский теннисист Питер Макнамара, много лет страдавший от рака простаты, скончался в возрасте 64 лет в своем доме на юге Германии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AP.

По завершении карьеры он в течение многих лет работал тренером, в том числе был наставником болгарского теннисиста Григора Димитрова и австралийца Мэттью Эбдена.

"Он много работал, был очень дисциплинированным, настоящим, честным человеком, - заявил Эбден. - Он говорил прямо, за что получил уважение всего теннисного сообщества".

"Он был одним из лучших исполнителей одноручного удара слева, - заявил бывший австралийский теннисист Пэт Кэш. - Иногда против этого удара невозможно было ничего противопоставить, и я старался повторить технику его исполнения. Сейчас этот удар может повторить Роджер Федерер".

Лучшим результатом Макнамары на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (1980, 1982). Также он играл в четвертьфиналах Уимблдона (1981) и Открытого чемпионата Франции (1982), в 1983 году занимал седьмую строчку в рейтинге ATP. В парном разряде он стал победителем Открытого чемпионата Австралии (1979), двукратными чемпионом Уимблдона (1980, 1982), выходил в финал Открытого чемпионата США (1981) и 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (1981), в 1982 году он занимал третью строчку рейтинга ATP. В 1986 он стал победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии.