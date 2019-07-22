"Оренбург" проведет матч третьего тура РПЛ с "Зенитом" на стадионе "Газовик"

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и санкт-петербургским "Зенитом" пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

Ранее стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Игра с "Зенитом", которая пройдет 28 июля, станет для "Оренбурга" первым домашним матчем в новом сезоне.

"Матч с "Зенитом" пройдет на "Газовике", - заявил Кияев. - Сегодня приезжал представитель РПЛ, замечания по раздевалкам, оборудованию микст-зоны и освещению устранены. Монтаж дополнительного освещения в настоящее время идет, на неделю еще работы. Думаю, никаких вопросов не будет".

"Билеты и абонементы уже в продаже", - заключил Кияев.

На старте чемпионата России "Оренбург" проиграл в гостях "Ростову" и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе "Зенита" две победы - над "Тамбовом" (2:1) и "Сочи" (2:0).