Финал Кубка России по скоростному спуску пройдет в Карачаево-Черкесии 27-29 июля

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Заключительный этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплине "даунхилл" пройдет на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с 27 по 29 июля, сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители скоростного спуска в категориях: "Элита" (категория объединяет гонщиков от 23 лет - прим. ТАСС), "Женщины", "Юниоры", "Мастера", "Любители". Предстоящие заезды IV этапа Кубка России станут решающими после серии всероссийских соревнований по скоростному спуску на горном велосипеде", - говорится в сообщении.

Чемпионат пройдет на трассе длиной 2,7 км и перепадом высот в 570 метров. Первым этапом станут свободные тренировки, ознакомление с маршрутом, затем состоятся квалификационные заезды. Стартуют участники на станции "Млечный путь" высотой 2,2 тыс. метров.

"Финалу Кубка России предшествовали три этапа, последний из которых также был проведен на трассах курорта "Архыз" в начале месяца. В течение первых трех этапов участники определяли уровень мастерства и улучшали свои позиции во всероссийском рейтинге. После финальных заездов обладателями Кубка России станут те велогонщики, которые наберут максимальное количество баллов за все гонки", - цитирует пресс-служба главного тренера сборной России по маунтинбайку Николая Крутилина.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.