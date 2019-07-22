Дегтярев: букмекерские отчисления в федерации и лиги должны быть увеличены в два раза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отчисления букмекеров в спортивные федерации и профессиональные лиги должны быть увеличены как минимум в два раза. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаил Дегтярев.

Обязанность осуществлять целевые отчисления в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг была возложена на букмекеров в апреле 2017 года. Согласно закону, букмекеры отчисляют 5% от своего дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые принимает оператор. Общий объем отчислений должен составлять ежеквартально не менее 15 млн рублей. 20% этих средств идет на развитие детско-юношеского спорта, а 80% - профессионального спорта.

"По букмекерам всю весну обсуждали вопрос, что надо наводить порядок в этом. Сейчас букмекеры под миллиард рублей в год отчисляют в спортивные федерации. Это неплохо, но считаем, что надо увеличивать эту цифру в два раза - как минимум до 2 млрд в год", - сказал Дегтярев.

"Сейчас надо запретить прием ставок на что-либо другое, кроме спорта. Считаем, что букмекерская деятельность - это часть физкультуры и спорта. Никакие ставки ни на какие события кроме спорта не должны приниматься", - добавил он.