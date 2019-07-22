{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в 2019 году в Нижегородской области

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением форума осуществляется в пределах бюджетных ассигнований

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в 2019 году в Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ обеспечить проведение форума. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также за счет иных источников.

ЧМ-2019 по водным видам спорта
Колесников не сумел пробиться в финал на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта
Другой россиянин Евгений Рылов вышел в решающий заплыв со вторым временем
Читать полностью