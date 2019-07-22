МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в 2019 году в Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству РФ обеспечить проведение форума. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также за счет иных источников.