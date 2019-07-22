Команда "Камаз-мастер" начнет подготовку к ралли "Дакар" через две недели

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская команда "Камаз-мастер" начнет готовиться к ралли-марафону "Дакар", который пройдет в январе 2020 года, через две недели. Об этом ТАСС рассказал победитель "Дакара" 2014 года в зачете грузовиков, пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов.

16 июля завершился девятый по счету ралли-рейд "Шелковый путь". Команда "Камаз-мастер" заняла весь подиум в зачете грузовиков. Первое место занял экипаж под управлением Антона Шибалова, второе - Андрея Каргинова, третье - Айрата Мардеева.

"Как было предварительно сказано, в "Дакаре" будут участвовать не больше четырех "Камазов", - сказал Каргинов. - Конечно, мы все будем готовиться, и уже есть пожелания того, что изменить и улучшить в автомобиле. Сейчас мы ехали на той версии автомобиля, которая будет принимать участие в "Дакаре": так заведено, что мы, прежде чем отправить машину в какой-то комплектации на "Дакар", должны ее проверить, что и сделали сейчас на "Шелковом пути". Мы как технически готовим автомобиль, так и физически готовим свой организм".

"Понимаем, что 50% успеха зависит от техники, а другие 50% - от физического здоровья, от того, как быстро ты можешь ехать. Поэтому будем готовиться, мы не стоим на месте, казалось бы, что до "Дакара" еще пять-шесть месяцев, но они пролетят очень быстро. Сейчас мы уйдем в корпоративный отпуск на две недели, и сразу окунемся с новыми силами в работу", - добавил Каргинов.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдет в Саудовской Аравии.