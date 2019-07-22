Шалимов: "Краснодару" важно не пропустить в первом матче с "Порту" в квалификации ЛЧ

"Краснодару" не повезло со жребием, потому что "Порту" - это самый сильный соперник из тех, кто мог достаться. Здесь многое будет зависеть от "Порту", думаю, что "Краснодар" большую часть времени будет проводить в позиционной обороне, надо внимательно сыграть в защите. В позиционной атаке "Краснодар" тоже неплохо выглядит, в быстрых атаках забивал, но в игре с "Порту" наверняка нужно будет больше обороняться, от этого будут шансы выходить в контратаки. "Краснодар" умеет делать неплохо все компоненты игры, если надо, команда может сыграть и от обороны, хотя чаще мы видим команду в атаке", - сказал Шалимов.

"Сейчас есть проблемы, потому что много новичков, но еще есть время, есть несколько игр в чемпионате России. Если соперник позволит, то "Краснодар" возьмет мяч под контроль, это он умеет делать. Думаю, "Краснодару" нужно смотреть на "Порту", играть больше от соперника, скорее всего, португальцы не позволят много владеть мячом, играть в позиционных атаках и создавать моменты", - добавил он.

"На мой взгляд, для "Краснодара" главное не пропустить дома, хотя перед "горожанами" такая задача ставится редко", - заключил собеседник агентства.

"Краснодар" завоевал право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заняв третье место по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги. Клуб, образованный в 2008 году, впервые будет выступать в Лиге чемпионов. "Порту" стал вторым по итогам прошлого сезона чемпионата Португалии, дошел до четвертьфинала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. "Краснодар" ни разу не играл против португальских команд в официальных матчах.