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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Хоссу в четвертый раз подряд выиграла 200 м комплексом на ЧМ по водным видам спорта

Второе место заняла китаянка Е Шивэнь, бронзу завоевала Сидни Пикрем из Канады
Сидни Пикрем, Катинка Хоссу и Е Шивэнь AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Сидни Пикрем, Катинка Хоссу и Е Шивэнь
© AP Photo/Lee Jin-man

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Венгерская спортсменка Катинка Хоссу в четвертый раз подряд стала победительницей на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионатах мира по водным видам спорта. Соревнованиях проходят в южнокорейском Кванджу.

30-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 7,53 секунды. Второе место заняла китаянка Е Шивэнь (2.08,60), третье - Сидни Пикрем из Канады (2.08,70). В воскресенье россиянка Виктория Белякова заняла 20-е место в квалификационном заплыве и не сумела пробиться в полуфинал в данном виде программы.

Хоссу является трехкратной чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она в восьмой раз победила на чемпионатах мира (четыре победы одержано на дистанции 200 м комплексом), также в ее активе 14 побед на чемпионатах Европы, 17 побед на чемпионатах мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1410226
2Россия96116
3Австралия3137
4США24612
5Германия2136
6Бразилия2013
7Венгрия2002
8Франция1315
9Канада1236
10Великобритания1225
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