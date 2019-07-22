Хоссу в четвертый раз подряд выиграла 200 м комплексом на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Венгерская спортсменка Катинка Хоссу в четвертый раз подряд стала победительницей на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионатах мира по водным видам спорта. Соревнованиях проходят в южнокорейском Кванджу.

30-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 7,53 секунды. Второе место заняла китаянка Е Шивэнь (2.08,60), третье - Сидни Пикрем из Канады (2.08,70). В воскресенье россиянка Виктория Белякова заняла 20-е место в квалификационном заплыве и не сумела пробиться в полуфинал в данном виде программы.

Хоссу является трехкратной чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она в восьмой раз победила на чемпионатах мира (четыре победы одержано на дистанции 200 м комплексом), также в ее активе 14 побед на чемпионатах Европы, 17 побед на чемпионатах мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 28 июля.