Албанец Йорги обслужит первый матч второго раунда отбора ЛЕ между "Арсеналом" и "Нефтчи"

ТАСС, 22 июля. Албанец Энеа Йорги назначен главным арбитром на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между российским "Арсеналом" и азербайджанским "Нефтчи". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками судьи станут албанцы Ридигер Чокай и Илир Тартарай, резервным судьей - Клайди Кола. Матч состоится в Туле в четверг. Ответная игра пройдет 1 августа в Баку.

Туляки в прошлом розыгрыша чемпионата России заняли шестое место и впервые в своей истории попали в число участников еврокубков. Если "Арсенал" пробьется в третий раунд, то он встретится с израильским клубом "Бней Иегуда", первый матч на этой стадии турнира проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде.

После двух туров сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский клуб занимает седьмое место с четырьмя набранными очками.