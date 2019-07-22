Сын чемпиона мира по футболу Тюрама перешел в мёнхенгладбахскую "Боруссию"

ТАСС, 22 июля. Футболист Маркус Тюрам перешел в немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Мёнхенгладбаха. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

Контракт с 21-летним нападающим, который является сыном чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, будет действовать до июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, игрок перешел в немецкий клуб за €9 млн.

"Мы очень рады, что Маркус с нами в команде. Он быстрый, сильный и опасный нападающий, который хорошо вписывается в нашу команду. Мы уверены, что он оставит свой след в бундеслиге", - сказал спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль.

C 2017 года Тюрам выступал за французский "Генгам". В прошедшем сезоне форвард провел 38 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей. Всего за "Генгам" он провел 72 встречи, в которых забил 17 голов и отдал 4 передачи. С 2015 по 2017 год футболист играл в составе французского "Сошо".

Отец Маркуса, Лилиан, игравший на позиции защитника, является рекордсменом сборной Франции по количеству матчей (140).