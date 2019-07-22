Россияне завоевали четыре медали во второй день Олимпийского фестиваля в Баку

ТАСС, 22 июля. Российские спортсмены завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали во второй день Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

В соревнованиях по вольной борьбе Магомедиман Бекбулатов завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг, в финале победив представителя Грузии Луку Гугешашвили. Федор Балтуев выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 60 кг, в финале оказавшись сильнее Сабира Джафарова из Азербайджана. В соревнованиях по греко-римской борьбе Магомед Гигиев стал серебряным призером в весе до 60 кг, в финальном поединке уступив азербайджанцу Хасрату Джафарову. В соревнованиях по женской борьбе Алина Касабиева стала бронзовым призером в категории до 61 кг, в схватке за третье место победив представительницу Турции Эльмас Челик.

Российские волейболистки обыграли украинок (3-0) на групповой стадии турнира, а волейболисты оказались сильнее белорусских спортсменов (3-0). В следующем туре россияне сыграют против немцев, а россиянки с болгарками. Российские баскетболисты обыграли бельгийцев (61:55) на групповой стадии и в следующем туре встретятся с командой Германии. Российские баскетболистки сыграют в следующем матче против представительниц Болгарии.

В медальном зачете первое место занимает сборная Азербайджана, которая завоевала четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Второе место занимает команда Италии (3-0-1). Сборная России занимает третье место (2-1-5).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.