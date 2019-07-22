Сборная России сыграет с командой Молдавии в 1/8 финала отбора ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сборная России сыграет в матче 1/8 финала отборочного турнира чемпионата мира 2019 года по пляжному футболу с командой Молдавии. Жеребьевка прошла в понедельник в Москве.

В других матчах турнира команда Португалии сыграет против сборной Литвы, поляки встретятся с немцами, сборная Италии - с командой Казахстана, французы - с белорусами, азербайджанцы - с венграми, испанцы - с командой Латвии, швейцарцы - с турками. Матчи 1/8 финала пройдут 23 июля.

Турнир проходит в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В европейском отборочном турнире к чемпионату мира стартовали 19 коллективов, которые были поделены на пять групп, по итогам первого группового этапа в следующий раунд вышли по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.