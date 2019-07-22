Шевченко: российские рапиристки завоевали золото ЧМ при полном контроле эмоций

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах смогла выиграть золото чемпионата мира в Будапеште благодаря полному контролю эмоций и выверенной в течение сезона тактике. Об этом ТАСС рассказал в понедельник тренер команды, олимпийский чемпион Дмитрий Шевченко.

В финале чемпионата мира встретились два принципиальных соперника - сборные России и Италии. Итальянская команда была намерена взять у россиянок реванш за поражение месячной давности на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. В Будапеште в дополнительное время при равном счете Инна Дериглазова нанесла победный укол Элизе ди Франчиске, общий счет стал 43:42. В составе сборной России выступали также Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

"Мы изначально договорились с девочками - всех своих "тараканов" обсуждаем заранее, держим эмоции под контролем, осознаем существующие проблемы, ставим большие цели и решаем небольшие задачи по пути к их достижению", - рассказал Шевченко.

"Сборная Италии очень сильна, и мы знали, что противостояние Дериглазовой и ди Франчиски будет решающим в последнем бою. Не знали только, с каким счетом оно начнется. Вышли на последний бой, проигрывая два укола, но это оказалось некритичным", - отметил тренер.

Помимо Дериглазовой, тренер отметил выступление Загидуллиной. "Дериглазова сегодня была выше всяких похвал, с ди Франчиской у нее давно личные счеты, и Инна уже второй раз в этом сезоне у нее выиграла. Отмечу и работу Загидуллиной, вышедшей на замену Коробейниковой, - вышла практически со скамейки и выполнила сверхнорму. Мы не раз практиковали такую замену по ходу сезона, она в очередной раз себя оправдала", - рассказал тренер.

Три выстрела в десятку

"Я доволен, поскольку мы выиграли этот чемпионат мира, июньский чемпионат Европы, майский Кубок мира - три выстрела и три в десятку. И все это - этапы олимпийского отбора", - подытожил выступление рапиристок в сезоне тренер.

Сборная России в пятый раз выиграла женские командные соревнования на рапирах на чемпионатах мира (2002, 2006, 2011, 2016, 2019). Команда России также пять раз становилась серебряным призером (2001, 2003, 2007, 2014, 2015) мировых первенств и дважды бронзовым (2013, 2017). В прошлом году россиянки не сумели завоевать медали чемпионата мира.