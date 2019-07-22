Федор Чудинов готов вновь боксировать за титул чемпиона мира

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов готов вновь провести бой за полноценный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). От этом спортсмен заявил ТАСС в понедельник.

В понедельник Чудинов победил аргентинца Эсекьеля Освальдо Мадерну техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титул континентального чемпиона WBA во втором среднем весе (до 72,6 кг). Поединок прошел в рамках празднования Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

"Конечно, я хочу снова боксировать за полноценный титул, - сказал Чудинов. - У меня уже есть такой опыт. Надеюсь, что тренеры смогут подготовить меня к такому поединку".

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова теперь 21 победа (15 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA, 6-е - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).