СМИ: Ибрагимович может быть дисквалифицирован за нанесение травмы сопернику

ТАСС, 22 июля. Шведскому нападающему клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу грозит дисквалификация за то, что он сломал челюсть игроку команды соперника во время матча. Об этом сообщило в понедельник издание The Mirror.

В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 3:2 обыграл "Лос-Анджелес". Хет-триком в составе хозяев поля отметился капитан команды Златан Ибрагимович (8-я, 56-я и 70-я минуты). 37-летний швед в одном из игровых эпизодов ударом локтя сломал челюсть игроку "Лос-Анджелеса" Мохамеду эль-Мониру, которому предстоит операция.

По информации издания, руководство MLS проводит расследование инцидента. Ранее в сети появились фотографии рентгеновского снимка челюсти 27-летнего ливийца. Отмечалось, что защитник выбыл из строя до конца сезона.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 21 матча. Лидирует "Лос-Анджелес", имеющий в активе 46 очков.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович сыграл в 17 матчах. На счету нападающего 16 голов и три результативные передачи.