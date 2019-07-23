СМИ: главный тренер "Ювентуса" Сарри заинтересован в приобретении футболиста Роуза

ТАСС, 23 июля. Наставник итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри, который возглавил команду в июне, заинтересован в том, чтобы клуб подписал контракт с защитником английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роузом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, 29-летний Роуз не был включен в заявку команды на предсезонный турнир в Сингапуре и не полетел с командой. На его место "Тоттенхэм" рассматривает кандидатуру 19-летнего футболиста английского "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Также сообщается, что в трансфере игрока заинтересованы французский "Пари Сен-Жермен" и немецкий "Шальке".

Роуз перешел в "Тоттенхэм" в 2008 году и провел за клуб 198 матчей, в которых отличился десять раз и сделал 27 голевых передач. Также на правах аренды он выступал за английские клубы "Сандерленд", "Бристоль Сити", "Уотфорд" и "Питерборо". В составе сборной Англии Роуз провел 27 матчей и стал бронзовым призером Лиги наций - 2018/19, также он сыграл две встречи на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года.

В воскресенье "Тоттенхэм" и "Ювентус" встретились в рамках предсезонного турнира, победу со счетом 3:2 одержала британская команда.