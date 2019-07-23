Итальянка Квадарелла выиграла заплыв на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Симона Квадарелла выиграла заплыв на дистанцию 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
20-летняя итальянка показала результат 15 минут 40,89 секунды. Второе место заняла немка Сара Кёлер (15.48,83), третье - китаянка Ван Цзяньцзяхэ (15.51,00).
В финал с лучшим временем пробилась пятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки, но она не смогла принять участие в заплыве из-за проблем со здоровьем.
В понедельник россиянка Анастасия Кирпичникова стала 15-й в квалификационном заплыве и не сумела пробиться в финал в данном виде программы.
Квадарелла становилась бронзовым призером чемпионата мира 2017 года на этой дистанции, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в 2018 году (800 м вольным стилем), трижды становилась чемпионкой Европы в 2018 году (400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем), дважды - победительницей Универсиады-2017 (800 м и 1500 м вольным стилем).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|15
|10
|3
|28
|2
|Россия
|9
|6
|2
|17
|3
|Австралия
|4
|1
|3
|8
|4
|США
|2
|4
|6
|12
|5
|Германия
|2
|2
|3
|7
|6
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|7
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|8
|Италия
|1
|4
|3
|8
|9
|Франция
|1
|3
|1
|5
|10
|Великобритания
|1
|2
|4
|7