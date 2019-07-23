Российские рапиристы не смогли выйти в финал чемпионата мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российские рапиристы уступили сборной США в полуфинале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию в Будапеште и встретятся с командой Италии в поединке за третье место.

Россияне уступили со счетом 30:45, итальянцы проиграли французам (32:45).

В 1/16 финала россияне победили сборную Пуэрто-Рико (45:28), в 1/8 финала они оказались сильнее украинцев (45:18), в четвертьфинале сборная России победила южнокорейских рапиристов (45:28). В составе российской команды выступают Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко.

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, в активе российской команды шесть медалей: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Второе место занимает команда Франции (две золотые и одна серебряная медали), тройку замыкает команда Южной Кореи (2-0-1). Чемпионат мира завершится 23 июля.