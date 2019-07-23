Все матчи третьего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

ТАСС, 23 июля. Все матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба РПЛ.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли.

"В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия - при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами? крепитесь. Все матчи третьего тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и п. "в" ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. Следствие также проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по лагерю "Холдоми", будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При этом министр потребовал в срочном порядке провести внеплановые проверки всех детских лагерей и баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

Матчи третьего тура чемпионата России пройдут 26-29 июля.