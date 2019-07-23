Дополнительные меры безопасности будут применены на матче РПЛ "Тамбов" - "Спартак"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и московским "Спартаком" пройдет с обеспечением дополнительных мер безопасности. Об этом ТАСС во вторник по телефону заявила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Встреча пройдет 27 июля в Саранске. Основной ареной "Тамбова" в дебютном сезоне в РПЛ будет стадион "Мордовия-Арена" в Саранске, а резервной - "Арена-Химки". Завершение реконструкции тамбовского стадиона "Спартак", на котором команда выступала в прошлом сезоне, запланировано на осень 2019 года.

"Некоторые меры безопасности мы проговорили на совещании. Дополнительно к нам едет комиссия из РФС [Российского футбольного союза], перед матчем будет совещание с сотрудниками "Мордовия-Арены", нашими службами безопасности и по работе с болельщиками, будут приняты дополнительные меры безопасности", - заявила Коновалова.

После матча второго тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (2:2), который состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. "Спартак" осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента.