Российские рапиристы уступили итальянцам в матче за третье место на ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российские рапиристы уступили сборной Италии в поединке за третье место на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Сборная России в составе Алексея Черемисинова, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко уступила со счетом 32:45.

В 1/16 финала россияне победили сборную Пуэрто-Рико (45:28), в 1/8 финала они оказались сильнее украинцев (45:18), в четвертьфинале сборная России победила южнокорейских рапиристов (45:28), а в полуфинале уступила американской команде (30:45).

В финале турнира встретятся сборные США и Франции.

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, в активе российской команды шесть медалей: две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Второе место занимает команда Франции (две золотые и одна серебряная медали), тройку замыкает команда Южной Кореи (2-0-1). Чемпионат мира завершится 23 июля.