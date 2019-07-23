Жеребченко: российские рапиристы намерены дальше бороться за попадание на Олимпиаду

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах не удовлетворена выступлением в командном турнире на чемпионате мира в Будапеште, однако для олимпийского отбора считает результат на данном этапе нормальным. Об этом журналистам заявил во вторник бронзовый призер личного турнира Дмитрий Жеребченко.

Российские рапиристы остались без медалей, проиграв сборной Италии в матче за третье место со счетом 32:45. В 1/16 финала россияне победили сборную Пуэрто-Рико (45:28), в 1/8 финала оказались сильнее украинцев (45:18), в четвертьфинале выиграли у южнокорейских рапиристов (45:28), а в полуфинале уступили американской команде (30:45). В составе сборной России выступали Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Жеребченко.

"Начали нормально, но в середине начали проигрывать, переломили ход встречи, но не хватило. Мы много раз вытаскивали результат из, казалось бы, проигранных встреч, но сегодня был не тот случай. Мы хотели заработать медаль и не удовлетворены результатом, но если говорить об олимпийском отборе, то нормально, просто нужно трудиться дальше", - сказал Жеребченко.

Чемпионат мира завершится во вторник финалом командного турнира в женской сабле, где встретятся сборные России и Франции.