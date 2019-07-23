Подготовительные работы для реконструкции домашнего стадиона ФК "Тамбов" завершены

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подготовительные работы для реконструкции стадиона "Спартак", который является домашней ареной футбольного клуба "Тамбов", завершены. Об этом ТАСС во вторник по телефону заявил генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Основной ареной "Тамбова" в дебютном сезоне в РПЛ будет стадион "Мордовия-Арена" в Саранске, а резервной - "Арена-Химки". Завершение реконструкции тамбовского стадиона "Спартак", на котором команда выступала в прошлом сезоне, запланировано на осень 2019 года. Первый матч на "Мордовия-Арене" "Тамбов" проведет 27 июля против московского "Спартака".

"Реконструкция домашнего стадиона - это больная мозоль, мы как-то пытаемся объяснить ситуацию болельщикам. Большая проблема в том, что стадион не принадлежит клубу, поэтому приходится довольствоваться информацией о происходящим от сотрудников стадиона", - отметила Коновалова.

"Насколько я знаю, полностью проведена подготовка, геологические и геодезические изыскания. Проблема в том, что под стадионом коллектор, в котором запрятана река Студенец, пустили русло по этому коллектору. Если ставить новую трибуну, то будет нагрузка на этот коллектор, никто на эту нагрузку не рассчитывал. Анализ коллектора показал, что коллектор выдержит", - добавила она.

"Все подготовительные работы завершены. Когда начнутся основные работы, не могу сказать. Надеемся на осень, может быть, это будет не сентябрь, а октябрь, мы очень ждем, ведь вы понимаете, сколько стоит играть матчи в чужом городе. Абонементы мы не можем продавать, потому что не знаем, сколько будем играть в Саранске, поэтому и с выручкой у нас не особо", - подчеркнула собеседница агентства.

В первых двух турах "Тамбов" на выезде уступил санкт-петербургскому "Зениту" и московскому "Локомотиву" с одинаковым счетом 1:2.