Саблистка Егорян: Никитина была тайным оружием российской сборной на чемпионате мира

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Ольга Никитина стала тайным оружием сборной в командном турнире чемпионата мира - вчерашняя юниорка показала отличное фехтование. Таким мнением после победы в финале с журналистами поделилась олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

В заключительный день турнира российские саблистки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40. В составе российской команды выступали Софья Великая, Егорян, София Позднякова и Никитина. 20-летняя Никитина в финальном поединке не проиграла ни одной своей встречи, одну завершила вничью.

"Мы чемпионы мира, это невероятное чувство. Оля Никитина была нашим тайным оружием - покорила всех в этом зале, показав отличное фехтование. Из юниоров в чемпионы мира", - сказала Егорян.

"Француженки - наши серьезные конкурентки, нам было обидно проиграть им в прошлом году на чемпионате мира в китайском Уси. Поэтому мы очень много работали над тем, чтобы одолеть их в финале, и мы сделали это. Надеюсь, так же будет и в дальнейшем", - добавила Егорян.