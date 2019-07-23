Американские рапиристы завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Сборная США по фехтованию на рапирах завоевала золотые медали чемпионата мира в командном турнире. Соревнования завершились в Будапеште.

Американцы в финале победили команду Франции со счетом 45:32.

Российская сборная заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали команде Италии (32:45).

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира, в активе российской команды семь медалей: три золотые, три серебряные и одна бронзовая. Второе место заняла команда Франции (две золотые и три серебряные), тройку замкнула команда Южной Кореи (2-0-2).