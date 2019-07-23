Мамедов: женские сборные России по фехтованию почти гарантировали себе путевки на ОИ

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Женские сборные России по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах почти гарантированно выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Ильгар Мамедов, подводя итоги чемпионата мира в Будапеште.

На мировом первенстве саблистки и рапиристки выиграли золото в командных турнирах, шпажистки завоевали серебро.

"Они обеспечили себе участие на Олимпиаде, скажем так, на 99 процентов", - сказал Мамедов.

"Если бы Олимпиада была завтра, все шесть наших команд (мужские и женские сборные по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах - прим. ТАСС) были бы там. Несмотря на то что мужчины в сабле стали пятыми, они попали бы на Игры как лучшая европейская команда. Но впереди еще четыре отборочных турнира", - добавил он.

Лицензии на командные турниры Олимпиады завоюют по восемь команд - лидеров мирового рейтинга.