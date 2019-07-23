Мамедов рад, что российские фехтовальщики завершают предолимпийский сезон победой на ЧМ

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по фехтованию в Будапеште. Российская команда на турнире завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов доволен, что команде удалось завершить предолимпийский сезон на победной ноте, выиграв общекомандный зачет чемпионата мира. Об этом Мамедов рассказал журналистам во вторник по окончании турнира.

"Три золота чемпионата мира - это очень хорошо, это победа в общекомандном зачете и завершение предолимпийского сезона с прекрасным настроением. Понятно, что у кого-то получилось лучше, у кого-то хуже", - рассказал Мамедов.

"Новый сезон мы начнем 7 сентября на Крите, где будет общее собрание команды - 85 человек, приятно будет поздравить всю нашу федерацию с нынешним успехом. Не хочется никого ругать, надо начинать сезон с хорошим настроением, а для этого надо было закончить предыдущий сезон на хорошей ноте. Что мы и сделали - выиграли командный зачет на чемпионате Европы, выиграли его на чемпионате мира", - рассказал главный тренер.

Золотые медали сборной России принесли рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по по фехтованию на саблях и рапирах, серебряные награды выиграли саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская команда шпажисток, бронза на счету рапириста Дмитрия Жеребченко.