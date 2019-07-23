Федерация положительно оценила выступление сборной России на ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по фехтованию заслужила удовлетворительную оценку по итогам чемпионата мира в Будапеште, сказал ТАСС президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира. Российская команда завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

"Оценка одна - удовлетворительно. Есть неудовлетворительно и удовлетворительно, вот здесь выступили удовлетворительно", - сказал Михайлов.

При этом он отметил, что официальную оценку федерация вынесет на заседании бюро исполкома по итогам сезона в сентябре. "Итоги будем подводить в сентябре, в августе после чемпионата мира все разъезжаются отдыхать, а на сентябрь мы уже наметили заседание бюро исполкома. Заседание будет во второй или третьей декаде сентября после восстановительного сбора спортсменов и тренеров, который проходит в первой декаде месяца", - сказал глава ФФР.

По словам Михайлова, несмотря не неудачное выступление мужчин в командных турнирах, вряд ли будут изменения в тренерском штабе. "Идет планомерная подготовка к Олимпиаде, на переправе лошадей не меняют. Осталось меньше года до апреля (когда определятся участники олимпийского турнира - прим. ТАСС), может, какие-то изменения будут, но массовых не будет", - подчеркнул он.