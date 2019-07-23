Рождение сына не отвлекло футболиста сборной России Макарова от матча с командой Молдавии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров смог настроиться на матч 1/8 финала европейского квалификационного турнира к чемпионату миру 2019 года против команды Молдавии, несмотря на недавнее рождение сына. Об этом он рассказал во вторник журналистам после игры.
Во вторник сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 8:0 и вышла во второй групповой этап европейского квалификационного турнира к чемпионату мира - 2019. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Макаров, у которого 21 июля родился сын, отметился в игре голом.
"Очень приятно, это уже второй сын. Мы все профессионалы, мысли только об игре, получилось, что забил, сделал приятный комплимент. Получилось переключиться, видел сына в выходные, поэтому подошел со спокойной головой", - сказал футболист.
"В любом случае это матч на вылет, надо было наработать сочетания, наигрывать состав, отрабатывать комбинации. Официальная игра лучше любой тренировки", - заявил Макаров.
Макаров пропустил Европейские игры в Минске из-за травмы. "Сейчас все хорошо. Полетел сразу в Москву, максимально быстро постарался восстановиться. Спасибо штабу, все оперативно сделали, я уже через десять дней тренировался", - отметил игрок.
На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии 24 июля, начало в 20:00 мск.
На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.