Рождение сына не отвлекло футболиста сборной России Макарова от матча с командой Молдавии

Во вторник сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 8:0 и вышла во второй групповой этап европейского квалификационного турнира к чемпионату мира - 2019. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Макаров, у которого 21 июля родился сын, отметился в игре голом.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров смог настроиться на матч 1/8 финала европейского квалификационного турнира к чемпионату миру 2019 года против команды Молдавии, несмотря на недавнее рождение сына. Об этом он рассказал во вторник журналистам после игры.

"Очень приятно, это уже второй сын. Мы все профессионалы, мысли только об игре, получилось, что забил, сделал приятный комплимент. Получилось переключиться, видел сына в выходные, поэтому подошел со спокойной головой", - сказал футболист.

"В любом случае это матч на вылет, надо было наработать сочетания, наигрывать состав, отрабатывать комбинации. Официальная игра лучше любой тренировки", - заявил Макаров.

Макаров пропустил Европейские игры в Минске из-за травмы. "Сейчас все хорошо. Полетел сразу в Москву, максимально быстро постарался восстановиться. Спасибо штабу, все оперативно сделали, я уже через десять дней тренировался", - отметил игрок.

На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии 24 июля, начало в 20:00 мск.

На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.