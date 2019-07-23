Таймазов обжалует решение о лишении золотой медали Игр-2012 по борьбе

ТАСС, 23 июля. Артур Таймазов обжалует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе. Об этом он сообщил во вторник в Instagram.
Ранее во вторник стало известно, что Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в результате перепроверки допинг-проб. В апреле 2017 года МОК лишил его золота Игр-2008 в Пекине.
"Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения", - написал Таймазов.
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После дисквалификации 2008 года решение МОК исследовать мои допинг-пробы Олимпиады 2012 года было ожидаемым и не стало для меня сюрпризом. Результат тоже. К сожалению. По поводу очередного решения МОК хочу заявить следующее. Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как не признаю и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения. "Экспертам" МОК, а также тем, кого порадовало это "решение" хочу напомнить, что во-первых, я в своей жизни стоял три раза на высшей ступени пьедесталов Олимпиад и все эмоции от этого испытал - это невозможно испытать никак иначе. А во-вторых, что после того, как сотрудник клининговой компании - уборщица "случайно разбивает" 30 тысяч американских проб, всерьез воспринимать работу ВАДА нельзя. Деятельность этого агенства, равно как и решения, основанные на их "экспертизах", дискредитированы давно. Сегодня я также, как и тогда, чувствую ту поддержку болельщиков, которую чувствовал на пути к своим победам. Эти ощущения никто не сможет у меня забрать. Я доказал себе, что могу стать трёхкратными олимпийским чемпионом. Я достиг своей цели. Все мои медали остаются при мне. Советую МОК награждение победителей Олимпиады-2020 в Токио проводить через 10 лет, а спортсменам не считать себя победителями раньше, чем после проверки через 10 лет.
На счету Таймазова золотая медаль Олимпиады 2004 года в Афинах, а также серебро Игр-2000 в Сиднее. Он является двукратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.
На данный момент Таймазов является депутатом Государственной думы РФ VII созыва, а также заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.