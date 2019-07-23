Таймазов обжалует решение о лишении золотой медали Игр-2012 по борьбе

ТАСС, 23 июля. Артур Таймазов обжалует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе. Об этом он сообщил во вторник в Instagram.

Ранее во вторник стало известно, что Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в результате перепроверки допинг-проб. В апреле 2017 года МОК лишил его золота Игр-2008 в Пекине.

"Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения", - написал Таймазов.