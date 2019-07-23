АПОЭЛ обыграл "Сутьеску" в первом матче второго квалификационного раунде Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ в гостях обыграл черногорскую "Сутьеску" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Гол на 42-й минуте с пенальти забил Томас де Винченти. Футболист черногорской команды Стефан Николич не сумел реализовать 11-метровый удар на 69-й минуте.

"Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский "Порту".

Ответный матч пройдет 30 июля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Виктория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0;

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" (Хорватия, Загреб) - 0:2;

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2;

ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария) - 3:2.