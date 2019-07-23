Валуев считает, что не стоит винить бокс в смерти Дадашева

ТАСС, 23 июля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что не надо винить бокс в смерти Максима Дадашева. Об этом Валуев написал в Instagram во вторник.

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

"Жаль парня, не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память", - написал Валуев.