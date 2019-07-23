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Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 14 медалей в третий день Олимпийского фестиваля в Баку

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете после трех дней

ТАСС, 24 июля. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей в третий день Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку. Всего было разыграно 24 комплекта наград.

В плавании золотые медали завоевали Дмитрий Асхабов (200 м брассом), Александра Сабитова (100 м вольным стилем) и Алексей Ткачев (100 м на спине), также золотая награда турнира досталась Полине Лукиной в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 53 кг.

Борец вольного стиля Рустам Долаев стал вторым в весовой категории до 51 кг, а Батырбек Цховребов - до 65 кг. Серебро завоевала смешанная команда по плаванию в эстафете 4х100 м вольным стилем в составе Дарьи Трофимовой, Александры Сабитовой, Андрея Чулкова и Алексея Ткачева. Мужская российская команда по спортивной гимнастике в составе Кирилла Гашкова, Мухаммаджона Якубова и Ивана Куляка стала второй в многоборье, еще одно серебро в копилку российской команды принесла велосипедистка Алена Иванченко в гонке с раздельным стартом.

Бронзовые медали фестиваля завоевали пловчиха Маргарита Варульникова (400 м вольным стилем), велосипедист Константин Аладашвили (гонка с раздельным стартом), борец греко-римского стиля Абдул-Валид Яхиев (до 65 кг), в женской борьбе бронзовыми призерами стали Дарья Мануил (до 67 кг) и Александра Прокина (до 65 кг).

В медальном зачете сборная России занимает второе место, завоевав шесть золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград. Россияне завоевали наибольшее количество наград - 22. Лидирует в зачете сборная Азербайджана (8-5-3), на третьем месте команда Италии (4-4-2).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.

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Летние олимпийские виды спорта
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