Юбилейный чемпионат России по легкой атлетике стартует в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике, который станет 100-м в истории, стартует в Чебоксарах. Практически все сильнейшие спортсмены примут участие в турнире, среди них будет и неоднократная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Соревнования пройдут с 24 по 27 июля на стадионе "Олимпийский", который вмещает 15 тыс. зрителей. Благодаря этой арене Чебоксары можно сейчас назвать легкоатлетической столицей России. Последний раз первенство страны проходило в столице Чувашии в 2016 году. Тот турнир запомнился выступлением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках в шестом Елены Исинбаевой, для которой старт в Чебоксарах оказался заключительным в карьере.

В рамках соревнований разыграют 40 комплектов наград. В первый день турнира определятся чемпионы России в метании диска и молота у женщин, в беге на 100 м и 5000 м у мужчин и женщин, барьерном спринтерском беге у женщин (100 м) и мужчин (110 м), а также в женских прыжках в высоту, где конкуренцию Ласицкене составит олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова.

В Чебоксарах будут бороться за медали победительница последнего этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и обладательница золота юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксана Гатауллина. За награды в женских прыжках в длину поспорят серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, обладатель золота II Европейских игр Елена Соколова и серебряный призер чемпионата мира 2017 года Дарья Клишина. В мужских прыжках в высоту зрители увидят соперничество бронзового призера чемпионата Европы 2018 года Ильи Иванюка и одного из лидеров мирового сезона Михаила Акименко, пока не получившего нейтральный статус. В беге на 400 м у женщин ожидается противостояние трехкратного бронзового призера чемпионатов мира Антонины Кривошапки и победительницы юниорского первенства Европы 2019 года Полины Миллер.

В секторе для метания молота выступят серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин, победительница молодежного первенства континента и Кубка Европы Софья Палкина, а также бронзовый призер Кубка Европы - 2019 Евгений Коротовский. Среди толкателей ядра стоит отметить серебряного призера Кубка Европы - 2019 Максима Афонина и обладателя Кубка Европы - 2018 Александра Лесного. Также участие в турнире примет бронзовый призер мирового первенства 2013 года в метании копья Дмитрий Тарабин.

Первый чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 15 июня 1908 года, происходило это за месяц до начала легкоатлетического турнира лондонской Олимпиады, в которой дебютировали российские спортсмены. Первое в истории первенство страны было организовано кружком любителей спорта города Санкт-Петербург и проходило на спортивной площадке, расположенной на Крестовском острове. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов-мужчин из шести клубов Санкт-Петербурга и Риги. За медали первого в истории российского легкоатлетического первенства боролись также члены английского футбольного клуба "Нева", допускали только тех иностранцев, которые прожили в стране не менее года.