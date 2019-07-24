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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Олимпийский призер Морозов не сумел выйти в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем

Россиянин показал результат 49,09 секунды и не смог попасть в число 16 лучших
Владимир Морозов AP/Darko Bandic
Описание
Владимир Морозов
© AP/Darko Bandic

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Владимир Морозов не смог преодолеть первую стадию квалификации и выйти в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

26-летний россиянин преодолел дистанцию за 49,09 секунды. В полуфинал прошли 16 лучших спортсменов, последним из которых стал Дилан Картер (Тринидада и Тобаго), показавший результат 48,77 секунды. Со вторым временем в следующую стадию пробился россиянин Владислав Гринев (47,92), уступивший только американцу Калебу Дресселу (47,32). Полуфинальные и финальные заплывы на этой дистанции пройдут в среду позднее.

Морозов трижды становился серебряным призером чемпионатов мира и дважды - бронзовым. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года и девять золотых медалей мировых первенств на короткой воде. На текущем турнире Морозов в составе эстафетной команды выиграл серебро на дистанции 4х100 м вольным стилем.

Мировое первенство по водным видам спорта завершится в Кванджу 28 июля. Два года назад на чемпионате мира в Будапеште сборная России по плаванию заняла третье место в неофициальном медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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