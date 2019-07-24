{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Бавария" обыграла "Милан" в матче Международного кубка чемпионов в США

Встреча завершилась со счетом 1:0
Никлас Зюле ("Бавария") и Тео Эрнандес ("Милан") AP Photo/Orlin Wagner
Описание
Никлас Зюле ("Бавария") и Тео Эрнандес ("Милан")
© AP Photo/Orlin Wagner

ТАСС, 24 июля. Немецкая "Бавария" во встрече Международного кубка чемпионов победила итальянский "Милан" со счетом 1:0. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

В составе мюнхенцев единственный мяч забил Леон Горецка. Полузащитник отличился на третьей добавленной к первому тайму минуте.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Фиорентина" и "Интер", испанские "Атлетико" и "Реал", мексиканская "Гвадалахара" и португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

"Бавария" провела свой третий матч, одержав вторую победу. Ранее мюнхенский клуб обыграл мадридский "Реал" (3:1). Также команда уступила лондонскому "Арсеналу" (1:2). Для "Милана" встреча стала первой на турнире.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.

Теги
Мировой футбол
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Олимпийский призер Морозов не сумел выйти в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Россиянин показал результат 49,09 секунды и не смог попасть в число 16 лучших
Читать полностью