Победительница юниорского ЧЕ в беге на 400 м Миллер пропустит чемпионат России

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер не будет отстаивать свой титул на первенстве страны в Чебоксарах. Как сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Надежда Клевцова, они приняли решение пропустить этот старт ради более качественной подготовки к чемпионату мира в Катаре.

В минувшую субботу 19-летняя Миллер одержала победу на первенстве Европы среди юниоров в Швеции, пробежав 400 метров за 51,72 секунды. Чемпионат России по легкой атлетике стартует в Чебоксарах 24 июля.

"Мы решили пропустить этот чемпионат России. У нас есть четкий план подготовки к мировому первенству в Катаре. Полина недавно выступала на юниорском первенстве Европы в Швеции, и сейчас ей необходим небольшой отдых", - заметила Клевцова.

"В начале августа Миллер будет выступать на юниорской Спартакиаде в Чебоксарах, этот старт станет для нее очередным этапом подготовки к Дохе. 25 августа она выступит на международном турнире в Мадриде", - сказала собеседница ТАСС.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.