{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Женская сборная России по водному поло сыграет в матче за пятое место на чемпионате мира

Соперник россиянок определится во встрече Нидерланды - Италия

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло сыграет в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В мини-турнире за 5-8-е места россиянки обыграли гречанок со счетом 13:4. В матче за пятое место сборная России встретится с победителем встречи между командами Нидерландов и Италии. Игра за пятое место пройдет 26 июля.

В полуфинальных играх встретятся сборные США и Австралии, а также команды Испании и Венгрии. Финал пройдет 26 июля.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Летние олимпийские виды спорта
Россиянин Закарин покинул велокоманду "Катюша-Альпецин"
Закарин выступал за команду с 2015 года
Читать полностью