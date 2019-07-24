КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло сыграет в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В мини-турнире за 5-8-е места россиянки обыграли гречанок со счетом 13:4. В матче за пятое место сборная России встретится с победителем встречи между командами Нидерландов и Италии. Игра за пятое место пройдет 26 июля.

В полуфинальных играх встретятся сборные США и Австралии, а также команды Испании и Венгрии. Финал пройдет 26 июля.

Чемпионат мира завершится 28 июля.